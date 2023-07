Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Virbac: repli de 1% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 19/07/2023 à 07:25









(CercleFinance.com) - Le groupe de santé animale Virbac affiche un chiffre d'affaires en repli de 1% à 609,9 millions d'euros pour le premier semestre 2023, avec une stabilité (+0,2%) hors effets de change, les augmentations de prix ayant compensé la baisse des volumes.



L'activité animaux de compagnie s'est tassée de 1% à taux constants, tandis que le segment des animaux d'élevage est resté stable, principalement porté par le secteur des ruminants qui a compensé le retrait sur le segment de l'aquaculture.



Virbac confirme ses prévisions révisées récemment d'une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants entre 0 et 4% et d'un ratio d'Ebit ajusté qui devrait se consolider entre 12 et 13% à taux de change constants.





