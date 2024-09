Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Virbac: progression de 26% du RNPG semestriel information fournie par Cercle Finance • 16/09/2024 à 07:08









(CercleFinance.com) - Virbac publie, au titre du premier semestre 2024, un résultat net part du groupe (RNPG) en progression de 26,2% à 94,7 millions d'euros, et un résultat opérationnel courant ajusté en amélioration de 3,4 points à un record de 21,4% du chiffre d'affaires.



Le groupe de santé animale a réalisé un chiffre d'affaires en croissance de 15,1% à 702,9 millions d'euros. À taux de change et périmètre constants, il a augmenté de 11,3%, porté par l'augmentation concomitante des volumes et des prix.



Pour l'ensemble de l'année 2024, Virbac confirme ses objectifs d'une croissance du chiffre d'affaires entre 7 et 9% à taux de change et périmètre constants, ainsi que d'un résultat opérationnel courant ajusté autour de 16% contre 15,1% en 2023.





