Virbac: prévisions 2023 abaissées, les vaccins pèsent information fournie par Cercle Finance • 04/07/2023 à 09:21

(CercleFinance.com) - Le spécialiste de la santé animale Virbac a annoncé lundi soir avoir abaissé ses objectifs pour 2023 du fait du ralentissement de la croissance de son marché.



Le laboratoire précise qu'il attend désormais une croissance de son chiffre d'affaires à taux et périmètre constants comprise entre 0% et 4%, au lieu d'une fourchette allant de 4% à 6% précédemment.



Son ratio d'Ebit ajusté devrait quant à lui se situer dans une fourchette située entre 12% et 13% à taux de change constants, contre un objectif de marge allant compris entre 13% et 14% jusqu'ici.



Au-delà du ralentissement de son marché, le groupe dit pâtir de limitations de capacités de production 'plus importantes qu'attendues'. pour ses vaccins chien et chat.



Cette situation, explique-t-il, pèse sur l'absorptions de ses coûts fixes ainsi que sur ses ventes compte tenu de la faiblesse de ses stocks de vaccins.



A cela vient s'ajouter l'impact de la cyberattaque dont il a été victime au mois de juin, dont il dit ne pas être encore en mesure d'évaluer précisément toutes les conséquences.



Virbac note toutefois que la dynamique de son activité reste positive dans de nombreuses régions et se dit confiant dans ses prévisions à horizon 2030, qui restent inchangées.



Coté à la Bourse de Paris, le titre chutait de près de 12% mardi matin dans les premiers échanges, ramenant à environ 5% sa progression depuis le début de l'année.