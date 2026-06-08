Virbac: modalités de mise à disposition ou de consultation des documents préparatoires à l'assemblée générale mixte du 29 juin 2026

Les actionnaires de la société VIRBAC sont invités à participer à l’assemblée générale mixte qui se tiendra le lundi 29 juin 2026 à 14 heures , dans les bâtiments de VIRBAC direction, 13 ème rue LID 06517 Carros.

L’avis de réunion comportant l’ordre du jour, le projet de résolutions et les principales modalités de participation et de vote à cette assemblée a été publié au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires « BALO » n° 61 le vendredi 22 mai 2026.

Conformément à la réglementation en vigueur, les renseignements et documents relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires et peuvent être consultés sur l’espace « Investisseurs / Autres informations réglementées / Assemblée Générale du 29 juin 2026 » du site internet de VIRBAC ( corporate.virbac.com ).

Tout actionnaire peut également en prendre connaissance à la direction Juridique de la société à l'adresse 13 ème rue LID 06517 Carros (de préférence sur rendez-vous), dans un délai de 15 jours précédant la date de l'assemblée.

L’assemblée générale sera intégralement retransmise en direct sur le site internet de la société (corporate.virbac.com) à moins que des raisons techniques ne rendent impossible ou perturbent gravement cette retransmission.

VIRBAC : Shaping the future of animal health

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