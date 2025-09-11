 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 840,50
+0,95%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Virbac : l'agenda société France du jour -
information fournie par AOF 11/09/2025 à 17:56

(AOF) - Virbac

Le spécialiste de la santé animale annoncera ses résultats du premier semestre.

AOF - EN SAVOIR PLUS

VIRBAC

=/ Points clés /=

- Sixième mondial de la santé animale avec 7 % du marché ;

- Chiffre d'affaires de 1,4 Mds€, avec 2 filières spécialisées – animaux de compagnie (59 %) et animaux d’élevage (38,5 %) ;

- Montée de l’international hors Europe (40 % des revenus) : 13 % pour l’Amérique du nord, 16 % pour l’Amérique du sud, 11 % pour l’Extrême-Orient, 8 % pour la zone Pacifique puis l’Inde, le Moyen-Orient et l’Afrique ; - Modèle d'affaires sur 2 piliers :

- renforcement des positions dans les vaccins, les produits vétérinaires et les marchés spécifiques -Inde, aquaculture…,  - construction d’une « masse critique » aux États-Unis et en Chine ;

- Capital contrôlé par la famille fondatrice Dick (50,9 % des titres et 66,21 % des droits de vote), Marie-Hélène Dick Madelpuech présidant le conseil d’administration de 7 membres, Paul Martingell prenant la direction générale à compter du 1er septembre 2025.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires :  - compétitivité accrue par la digitalisation des systèmes & de la production industrielle et par la priorité commerciale donnée aux Virbac Busters à forte valeur ajoutée, d’où un effet prix positif sur les ventes,  - montée des investissements industriels dont ¼ environ dans le foncier en France,  - rapidité de la croissance internationale, notamment en Inde, 3ème filiale du groupe, portée par de nouvelles usines (Uruguay) et attente d’avancées aux États-Unis et en Chine,  - enrichissement de l’innovation (+ 9 000 brevets et 9 centres de R&D), financée à hauteur de 8 % des ventes :  - focalisée sur les alternatives aux antibiotiques et la maîtrise des antiparasitaires, puis la cybersécurité et la transformation digitale des process,  - visant à apporter, d’ici la fin 2028, 205 M€ de ventes dans les animaux de compagnie et 64 M€ dans les animaux d’élevage ;

- Stratégie environnementale 2025 :  - 4 grands objectifs : recul de 50 % du recours aux essais thérapeutiques sur animaux,  de 5 % des consommations d’énergie, de 10 % des émissions carbone, de 5 % de la DCD (demande chimique en oxygène) et de 5 % du volume des déchets,  - réduction des emballages et du recours à l’eau, - Sélectivité dans les acquisitions, vite relutives sur le bénéfice -l’indien Globion, n° 1 local des vaccins pour animaux d’élevage, Sasaeah au Japon, 9ème marché mondial, ou le turc Mopsan ; - Bilan quasiment non-endetté (169 M€ de dette nette) avec 1 Md€ de capitaux propres.

=/ Défis /=

- Impact négatif des changes sur les ventes et le bénéfice opérationnel ;  - Impact modéré des relèvements de tarifs douaniers aux Etats-Unis, les 2/3 des revenus y étant générés par la production locale (80 % attendus pour é026) ;

- Relèvement des ventes en Australie, affectées par des facteurs climatiques ;

- Après une hausse de 4,9 % à fin mars, objectifs 2025 confirmés : croissante des ventes, entre 4 et 6 %, maintien de la marge opérationnelle brute autour de 16 %, amélioration de la situation de trésorerie autour de 80 M€ et poursuite des investissements en R&D ;

- Objectifs 2030 : ralentissement des investissements à 100 M€ environ, 20% de marge opérationnelle brute et taux R&D sur chiffre d'affaires ramené à 7 % (niveau normatif) ; - Dividende 2002 de 1,45 €.

Valeurs associées

VIRBAC
326,5000 EUR Euronext Paris +0,46%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / MARCO BERTORELLO )
    Stellantis vend une usine italienne de moteurs diesel
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.09.2025 19:32 

    Stellantis va céder le fabricant italien de moteurs diesel VM Motori aux actionnaires de l'équipementier italien Marval, a annoncé le constructeur jeudi. Stellantis a indiqué dans un communiqué "l'achèvement de l'opération avec les actionnaires du groupe italien ... Lire la suite

  • La bourse Euronext dans le quartier d'affaires de La Défense à Paris
    Euronext entre au CAC 40, Teleperformance en sort
    information fournie par Reuters 11.09.2025 18:57 

    Euronext a annoncé jeudi l'intégration d'Euronext au CAC 40, indice phare de la Bourse de Paris, tandis que Teleperformance en est exclu. Euronext a annoncé également jeudi l'intégration d'Abivax et d'Exail Technologies à l'indice SBF 120, tandis que Esso et OVH ... Lire la suite

  • Cette capture d'écran d'une vidéo de l'AFP montre un Boeing affrété par Korean Air en provenance de Séoul arrivant à Atlanta, en Géorgie, le 10 septembre 2025 ( AFP / John Falchetto )
    Les travailleurs sud-coréens arrêtés aux Etats-Unis en route vers leur pays
    information fournie par AFP 11.09.2025 18:45 

    Des centaines de Sud-Coréens employés dans une usine de batteries Hyundai-LG, qui avaient été arrêtés par la police américaine de l'immigration, sont repartis jeudi vers leur pays, Séoul ayant prévenu que cet épisode "déstabilisant" et pourrait avoir un impact ... Lire la suite

  • Des pompiers devant une caserne près du Mémorial du 11-Septembre, lors des cérémonies commémorant le 24ᵉ anniversaire des attentats du 11-Septembre à New York, le 11 septembre 2025 ( AFP / CHARLY TRIBALLEAU )
    La mort de Charlie Kirk s'invite aux commémorations du 11-Septembre
    information fournie par AFP 11.09.2025 18:28 

    Les commémorations du 11-Septembre 2001, un anniversaire traditionnellement très consensuel et transpartisan, ont servi de cadre jeudi à un hommage appuyé de Donald Trump et de ses ministres à l'influenceur de la droite radicale Charlie Kirk, assassiné la veille. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank