Teddy Riner vise un retour sur les tatamis d'ici "deux ou trois mois"... et la présidence de la République

Le quintuple champion olympique de judo, Teddy Riner, interviewé au Pavillon France de l'Exposition universelle d'Osaka, le 13 septembre 2025 ( AFP / Richard A. Brooks )

Teddy Riner, qui n'a disputé qu'un seul combat depuis son double titre olympique de Paris en 2024, a évoqué dans un entretien à l'AFP samedi à Osaka, un retour sur les tatamis "d'ici deux ou trois mois".

Le Guadeloupéen, présent quelques jours au Japon dans un rôle de parrain du Pavillon France à l'Exposition universelle, s'est aussi exprimé sur son dernier défi sportif, les JO-2028, et ses ambitions politiques, la présidence de la République.

- Riner et les tatamis -

Riner envisage "une compétition d'ici deux-trois mois". "Pour l'instant on ne sait pas encore laquelle précisément. Après les Jeux, ce n'était pas évident, surtout qu'il y a eu une opération (ndlr: à un coude), donc je me suis laissé le temps de respirer, de répondre à toutes les sollicitations, et aujourd'hui tout doucement on est en train de se remettre dans un cadre", a-t-il affirmé.

"On ne sait pas trop quand on va reprendre parce que ça dépend de son état de forme", a expliqué le préparateur physique Julien Corvo à l’AFP, alors que le quotidien Le Parisien a évoqué samedi un retour à la compétition au Mexique, le 19 octobre.

"S’il se sent bien", a souligné Julien Corvo, mais "pas forcément si les feux ne sont pas au vert".

- Riner et les JO-2028 -

"Ce seront mes 6e JO, je n'ai pas envie de les aborder comme à l'accoutumée", explique le judoka de 36 ans.

"On va prendre le temps de bien les préparer, et lorsqu'on sera bien prêt on ira sur une compétition, une deuxième puis une troisième, ajoute-t-il. Sur cette dernière Olympiade, qui sera ma dernière page dans le judo, je veux prendre du plaisir. Je veux vraiment m'éclater, aller sur des compétitions et des tournois qui me plaisent".

- Riner et la politique -

Il y a quelques temps, le judoka avait rapidement évoqué un destin présidentiel, faisant le buzz. Interrogé sur le fond de sa pensée, il insiste: "Je suis sportif de haut niveau, et on a tendance souvent à nous dire qu'on n'a pas à prendre la parole. Je suis citoyen avant tout, donc j'ai le droit de dire ce que j'aimerais pour mon pays. Si demain je rentre en politique, ce n'est pas pour avoir un poste de ministre, c'est pour avoir un rôle qui fait changer des choses. Pour moi le meilleur rôle, ce serait président".

Et lorsqu'on évoque des étapes à franchir en politique, comme en sport, avant d'arriver au sommet, le confiance du champion hors norme ressort.

"Je ne crois pas avoir eu d'étapes dans mon sport. J'ai toujours été surclassé. Quand t'es le meilleur, t'es le meilleur. Maintenant tu ne le deviens pas tout seul. Quand je suis arrivé dans le judo, j'ai pris un excellent préparateur physique, un psychologue, un excellent entraîneur judo. Si demain je devais faire une carrière en politique, je ferais pareil. On ne peut pas être un leader tout seul, si j'ai réussi à avoir cette carrière, c'est parce que j'avais les meilleurs autour de moi", lance Riner, qui juge que la situation internationale est "une catastrophe".

Il juge aussi la situation française "très compliquée". "Que ce soit politique, même économique, on n'est pas très bien", dit-il prônant "un climat de calme".

"Ce serait bien qu'on trouve rapidement des solutions", espère-t-il, installé devant une photo d'Emmanuel Macron dans le Pavillon France.

- Riner et le business -

Le Français investit beaucoup dans des affaires. Récemment on l'a vu aux côtés de Xavier Niel pour une reprise -avortée- du Coq Sportif.

"J'ai un père qui m'a toujours rabâché, +pense à ton après-carrière, si tu te blesses, il faut que tu penses à avoir un métier, avoir un toit+. Du coup j'ai toujours eu ça dans un coin de la tête", explique le quintuple médaillé d'or olympique qui se sent attiré par l'entrepreneuriat.

"Je me suis associé pour relancer la marque française Thompson, qui fait des ordinateurs, des PC, tout ce qui est high-tech. Là, je suis en train de lancer des salles de sport, donc je suis un petit peu dans plein de choses", développe-t-il, donnant rendez-vous après 2028 pour en savoir plus.

- Riner et la télévision -

Depuis le 10 septembre, Riner et sa compagne Luthna Plocus présentent un émission de télé-réalité sur Netflix,"Pour le meilleur et à l'aveugle".

"Je suis quelqu'un d'épicurien, curieux de la vie. L'année passée, j'ai présenté l'émission Les pièces jaunes et cette année, j'ai accepté de présenter cette émission parce que c'est tellement beau de voir et de rendre des gens heureux. Et puis, c'était une grande première avec ma femme", conclut Riner.