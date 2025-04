Virbac: hausse de 8,5% du chiffre d'affaires trimestriel information fournie par Cercle Finance • 15/04/2025 à 18:21









(CercleFinance.com) - Virbac publie un chiffre d'affaires de 375.2 ME au titre du 1er trimestre 2025, en hausse de 8.5% par rapport à la même période un an plus tôt. A taux de change et périmètre constants, la croissance ressort à 4,9%.



' Toutes nos zones affichent de solides performances à l'exception du Pacifique. L'activité en Europe a enregistré une excellente croissance de 8,3% à taux de change constants ', indique la société.



Dans le détail, le segment des animaux de compagnie est en forte progression avec une évolution de +5,6% à taux de change et périmètre constants. Le segment des animaux d'élevage enregistre une croissance de +4,2% à taux de change et périmètre constants.



Ces hausses permettent de compenser la légère baisse constatée sur le segment aquaculture (-5,2% à taux de change constants).



En 2025, Virbac prévoit une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants entre 4 et 6%.



' Nous prévoyons un impact modéré de l'augmentation possible des tarifs douaniers aux États-Unis ', indique la société. En effet, environ deux tiers de son chiffre d'affaires US en 2025 et près de 80% d'ici fin 2026 (en raison des projets industriels en cours) devraient être générés par sa production locale aux États-Unis







