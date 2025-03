Virbac: hausse de 20% du résultat net consolidé pdg en 2024 information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 18:20









(CercleFinance.com) - Virbac publie un chiffre d'affaires de 1397,4 ME au titre de l'exercice 2024, en hausse de 12,1% par rapport au précédent exercice (+13,6% à change constant).



Le résultat opérationnel courant ressort à 227,5 ME, en hausse de 23%, pour un résultat net consolidé part du groupe de 145,3 ME, en hausse de 20%.



L'endettement net s'élève à 168,5 ME à fin décembre 2024, contre une position trésorerie nette de 52,4 ME à fin décembre 2023.



'Cette diminution de notre trésorerie nette sur l'année s'explique principalement par nos activités M&A avec entre autres l'acquisition de Sasaeah, Globion et Mopsan', indique Virbac.



Pour 2025, la société indique prévoir une croissance du chiffre d'affaires à taux et périmètre constants entre 4 et 6%. L'impact de l'acquisition de Sasaeah devrait représenter 1 point de croissance supplémentaire en 2025.



La société ajoute qu'il sera proposé à la prochaine assemblée générale des actionnaires la distribution d'un dividende net de 1,45 E par action au titre de l'exercice 2024.







Valeurs associées VIRBAC 303,5000 EUR Euronext Paris -0,33%