Virbac : des résultats en baisse mais des objectifs confirmés

(AOF) - Au premier semestre les résultats de Virbac ont été globalement en baisse. Le spécialiste de la santé animale a vu son résultat opérationnel courant avant amortissement des actifs issus d’acquisitions s’établir à 135 millions d’euros, contre 150,4 millions d’euros un an plus tôt. La marge correspondante a ainsi atteint 18,3 % du chiffre d’affaires contre 21,4%, un an plus tôt. Parallèlement, le résultat net consolidé a, pour sa part, reculé de 13,3 %, à 82,2 millions d’euros. Enfin, le chiffre d’affaires a augmenté de 5 %, à 738,3 millions d’euros.

L'intégration de la société Sasaeah acquise en avril 2024 a contribué à hauteur de +2,2 points de croissance.

Au niveau géographique, seule l'activité dans la zone Pacifique a connu une baisse (-7,9 %), toutes les autres ont connu la croissance, notamment l'Europe et l'Amérique du Nord avec des hausses respectives de 7,1 et 5,9 % à change et périmètre constants.

Virbac en a profité pour confirmer ses objectifs annuels et table toujours sur une croissance de ses revenus comprise entre 4 et 6 % à taux et périmètre constants. La position de trésorerie devrait quant à elle s'améliorer de 80 millions d'euros cette année.

VIRBAC

=/ Points clés /=

- Sixième mondial de la santé animale avec 7 % du marché ;

- Chiffre d'affaires de 1,4 Mds€, avec 2 filières spécialisées – animaux de compagnie (59 %) et animaux d’élevage (38,5 %) ;

- Montée de l’international hors Europe (40 % des revenus) : 13 % pour l’Amérique du nord, 16 % pour l’Amérique du sud, 11 % pour l’Extrême-Orient, 8 % pour la zone Pacifique puis l’Inde, le Moyen-Orient et l’Afrique ; - Modèle d'affaires sur 2 piliers :

- renforcement des positions dans les vaccins, les produits vétérinaires et les marchés spécifiques -Inde, aquaculture…, - construction d’une « masse critique » aux États-Unis et en Chine ;

- Capital contrôlé par la famille fondatrice Dick (50,9 % des titres et 66,21 % des droits de vote), Marie-Hélène Dick Madelpuech présidant le conseil d’administration de 7 membres, Paul Martingell prenant la direction générale à compter du 1er septembre 2025.

=/ Enjeux /=

- Agilité du modèle d’affaires : - compétitivité accrue par la digitalisation des systèmes & de la production industrielle et par la priorité commerciale donnée aux Virbac Busters à forte valeur ajoutée, d’où un effet prix positif sur les ventes, - montée des investissements industriels dont ¼ environ dans le foncier en France, - rapidité de la croissance internationale, notamment en Inde, 3ème filiale du groupe, portée par de nouvelles usines (Uruguay) et attente d’avancées aux États-Unis et en Chine, - enrichissement de l’innovation (+ 9 000 brevets et 9 centres de R&D), financée à hauteur de 8 % des ventes : - focalisée sur les alternatives aux antibiotiques et la maîtrise des antiparasitaires, puis la cybersécurité et la transformation digitale des process, - visant à apporter, d’ici la fin 2028, 205 M€ de ventes dans les animaux de compagnie et 64 M€ dans les animaux d’élevage ;

- Stratégie environnementale 2025 : - 4 grands objectifs : recul de 50 % du recours aux essais thérapeutiques sur animaux, de 5 % des consommations d’énergie, de 10 % des émissions carbone, de 5 % de la DCD (demande chimique en oxygène) et de 5 % du volume des déchets, - réduction des emballages et du recours à l’eau, - Sélectivité dans les acquisitions, vite relutives sur le bénéfice -l’indien Globion, n° 1 local des vaccins pour animaux d’élevage, Sasaeah au Japon, 9ème marché mondial, ou le turc Mopsan ; - Bilan quasiment non-endetté (169 M€ de dette nette) avec 1 Md€ de capitaux propres.

=/ Défis /=

- Impact négatif des changes sur les ventes et le bénéfice opérationnel ; - Impact modéré des relèvements de tarifs douaniers aux Etats-Unis, les 2/3 des revenus y étant générés par la production locale (80 % attendus pour é026) ;

- Relèvement des ventes en Australie, affectées par des facteurs climatiques ;

- Après une hausse de 4,9 % à fin mars, objectifs 2025 confirmés : croissante des ventes, entre 4 et 6 %, maintien de la marge opérationnelle brute autour de 16 %, amélioration de la situation de trésorerie autour de 80 M€ et poursuite des investissements en R&D ;

- Objectifs 2030 : ralentissement des investissements à 100 M€ environ, 20% de marge opérationnelle brute et taux R&D sur chiffre d'affaires ramené à 7 % (niveau normatif) ; - Dividende 2002 de 1,45 €.