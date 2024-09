Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Virbac: annulation d'actions information fournie par Cercle Finance • 16/09/2024 à 07:43









(CercleFinance.com) - En marge de la publication de ses résultats annuels, le groupe de santé animale Virbac indique que son conseil d'administration, réuni le 13 septembre, a décidé de réduire son capital social par voie d'annulation de 67.340 actions propres.



Ces actions ont été acquises en 2023 dans le cadre d'un programme de rachat d'actions. Le capital social de Virbac est désormais divisé en 8.390.660 actions. À ce jour, le groupe familial Dick détient 50,09% du capital social et 66,20% des droits de vote.





