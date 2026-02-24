 Aller au contenu principal
Vir Biotechnology s'envole grâce à des résultats trimestriels supérieurs aux prévisions et à une collaboration avec Astellas
information fournie par Reuters 24/02/2026 à 11:42

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 février - ** Les actions du développeur de médicaments Vir Biotechnology VIR.O augmentent de 65,2% à 12,28 $ avant la mise sur le marché ** La société affiche des revenus de 64,1 millions de dollars au T4 , dépassant les prévisions des analystes de 23,1 millions de dollars; elle affiche une perte par action de 31 cents au T4, comparativement au consensus de 49 cents - données compilées par LSEG

** La société met en avant son accord avec Norgine et la réduction des dépenses de R&D grâce à des initiatives de restructuration ** La société prévoit également de développer et de commercialiser son médicament expérimental contre le cancer de la prostate avec la société japonaise Astellas 4503.T .

** A la dernière clôture, l'action VIR a progressé de 23,2% depuis le début de l'année, après une baisse de 17,8% en 2025

