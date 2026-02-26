Vir Biotech chute après une vente d'actions de 150 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 février - ** Les actions de Vir Biotechnology VIR.O ont baissé de 10 % avant bourse, à 9 dollars, après la fixation du prix d'une offre d'actions subséquente de 150 millions de dollars. ** La société basée à San Francisco, en Californie, a annoncé mercredi soir la vente d'environ 17,6 millions d'actions à 8,50 dollars, soit une décote de 15 % par rapport au dernier cours. ** Les actions de VIR ont terminé en hausse de ~5 % à 10 dollars le mercredi, après un gain de 28 % le mardi, après que la société a annoncé des revenus du 4e trimestre supérieurs aux attentes et a déclaré qu'elle collabore au développement de son médicament expérimental contre le cancer de la prostate avec la société japonaise Astellas 4503.T . ** Après la cloche mardi, la société a annoncé une offre d'actions de 200 millions de dollars ** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer sa part des coûts de développement clinique mondial et sa part potentielle des coûts de lancement commercial du médicament, VIR-5500, dans le cadre de l'accord avec Astellas, entre autres, selon le prospectus de l'offre

** Goldman Sachs, Leerink, Evercore et Barclays sont les teneurs de livre associés

** La société a ~139,5 millions d'actions en circulation

** Jusqu'à mercredi, les actions ont augmenté de 66% depuis le début de l'année

** Les 10 analystes couvrant VIR sont tous haussiers et leur objectif de cours (PT) médian est de 18 dollars, selon les données de LSEG