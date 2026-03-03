Viper Energy perd du terrain alors que Diamondback réduit sa participation à l'offre secondaire de 798 millions de dollars

** Les actions de Viper Energy VNOM.O ont baissé de 3,2 % à 46,05 $ avant le marché, après la tarification d'une offre secondaire d'environ 798 millions de dollars

** Viper, qui acquiert des intérêts miniers et des redevances dans des propriétés pétrolières et gazières, a annoncé lundi soir () ~17,4 millions d'actions vendues par sa société mère Diamondback Energy FANG.O , des affiliés d'EnCap et Oaktree Capital Management

** Le prix de l'offre équivaut à environ 45,90 $, ce qui représente une décote de 3,6 % par rapport à la dernière clôture de VNOM

** Viper, basée à Midland, Texas, va également racheter 1 million de parts de partenariat à Oaktree dans le cadre d'un placement privé séparé

** FANG est le principal vendeur, se délestant de ~12,4 millions d'actions; avant la vente, il détenait

** JP Morgan et Goldman Sachs sont les co-responsables de l'offre

** Jusqu'à la clôture de lundi, VNOM a augmenté de 23% depuis le début de l'année

** La note moyenne de 19 analystes est "acheter"; le prix médian est de 52 $, selon les données de LSEG