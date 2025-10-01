Vinpai - Résultats financiers semestriels 2025

Saint-Dolay - France, le 1er octobre 2025 – 18h00 CEST – Vinpai (ISIN : FR001400AXT1 ; mnémonique : ALVIN), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination des industriels de l’agroalimentaire et de la cosmétique (« Vinpai » ou la « Société »), annonce aujourd’hui ses résultats du premier semestre 2025, clos le 30 juin 2025, arrêtés par le Conseil d’administration de ce jour.



Philippe Le Ray, Directeur Général et Co-fondateur, déclare : « Dans un marché où les consommateurs privilégient la recherche de prix bas, Vinpai s’efforce de préserver ses marges et ses grands équilibres financiers, tout en poursuivant son rapprochement stratégique avec son partenaire indien Camlin. Ce dernier permettra à Vinpai de disposer d’une plateforme pour commercialiser ses offres à l’échelle mondiale et d’accélérer ses ventes. »



