Vinpai publie ses résultats financiers semestriels 2023

- Forte croissance du chiffre d’affaires au 1er semestre de +33% par rapport au 1er semestre 2022, à 4,0 M€

- Amélioration du taux de marge brute passant de 44,5% à 48,6%

- Succès de l’augmentation de capital réalisée dans le cadre de l’IPO en juillet 2023

- Poursuite de la dynamique commerciale marquée par le gain de nouveaux clients et l’ouverture de l’activité dans 3 nouveaux pays



Saint-Dolay - France, le 05 octobre 2023 – 17h45 CEST – Vinpai (ISIN : FR001400AXT1 ; mnémonique : ALVIN), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination des industriels de l’agroalimentaire et de la cosmétique, annonce aujourd’hui ses résultats du premier semestre 2023, clos le 30 juin 2023, arrêtés par le Conseil d’administration du 5 octobre 2023.



