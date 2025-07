Vinpai: progression de 4% du CA au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 14/07/2025 à 13:45









(CercleFinance.com) - Vinpai affiche un chiffre d'affaires de 4,9 millions d'euros au titre du premier semestre 2025, en hausse de 4% par rapport à la période comparable de 2024, dont des ventes du deuxième trimestre en progression de 19% en comparaison annuelle, à près de 2,58 millions.



Cette croissance soutenue des ventes a permis de rattraper partiellement le retard pris lors du premier trimestre, et le carnet de commandes ressort en hausse de 30% sur un an à plus de 4,1 millions d'euros au 30 juin 2025.



La société d'ingrédients à base naturelle se dit ainsi confiante quant à la réalisation de ses objectifs, 'avec notamment des perspectives de développement dans les régions Asie Pacifique et Amériques sur la seconde partie de l'année'.





Valeurs associées VINPAI 3,500 EUR Euronext Paris 0,00%