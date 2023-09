Vinpai et Adétis signent un partenariat pour se développer en France

Pour recevoir l'information de VINPAI en temps réel, faites-en la demande à vinpai@newcap.eu.



Saint-Dolay - France, le 12 septembre 2023 – 17h45 CEST – Vinpai (ISIN : FR001400AXT1 ; mnémonique : ALVIN), spécialiste de la conception, la fabrication et la commercialisation d’ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination de l’agroalimentaire et de la cosmétique, annonce aujourd’hui la signature d’un partenariat avec Adétis, un spécialiste du négoce et de la distribution d’ingrédients bio, conventionnels et clean label.



Cette alliance a pour but de répondre à l’ambition commune de Vinpai et d’Adétis, de développer leur présence en France afin de couvrir le territoire national et d’offrir aux clients des solutions nouvelles et innovantes.



Philippe Leray, Directeur Général et co-fondateur, déclare : « Nous sommes ravis de concrétiser ce partenariat qui représente une marque de confiance de la part d’Adétis, un partenaire avec qui nous collaborons déjà depuis plusieurs années et avec qui nous partageons les mêmes valeurs d’écoute des besoins des clients. Grâce au réseau de distribution d’Adétis, nous pouvons désormais adresser une plus large clientèle et développer notre couverture nationale. »