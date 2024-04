Vinpai : creusement de ses pertes en 2023

(AOF) - Vinpai, spécialiste des ingrédients fonctionnels à base d'algues et de végétaux à destination de l'agroalimentaire et de la cosmétique, a dévoilé ses résultats annuels d'où ressort une perte nette de 3,44 millions d'euros après une perte de 1,48 millions d'euros un an plus tôt. L'Ebitda ressort à -1,02 million d'euros contre -746000 euros un an plus tôt. Le chiffre d'affaires, de 7,9 millions d'euros, s'affiche en progression de 27%.

Au 31 décembre 2023, la position de trésorerie de Vinpai s'élevait à 300000 euros, contre 400000 euros a fin 2022 après le remboursement partiel d'un emprunt obligataire et d'un crédit bancaire à hauteur de 1,25 million d'euros.

Fort de son portefeuille d'innovation et de la bonne orientation de ses marchés, la société confirme ses objectifs à horizon 2025, avec un chiffre d'affaires à 16 millions d'euros et un taux d'EBITDA supérieur à 10%.

