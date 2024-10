Vinpai chute après des résultats semestriels dégradés

(AOF) - Vinpai (-8,11% à 3,40 euros) chute après la présentation de ses résultats semestriels. Le spécialiste des ingrédients fonctionnels à base d’algues et de végétaux à destination des industriels de l’agroalimentaire et de la cosmétique décale d’un an, de 2025 à 2026, ses objectifs de chiffre d’affaires de 16 millions d'euros et d’EBE (excédent brut d'exploitation) supérieur à 10%. Le groupe évoque un carnet de commandes "impacté par une conjoncture défavorable à la consommation notamment des produits bio et naturels" et des "investissements de développement".

Si le chiffre d'affaires "retraité" progresse de 28,2% sur un an, à 5,1 millions d'euros, la marge brute n'augmente que de 1,7% à 1,96 million d'euros et la perte d'exploitation a presque doublé à 1,20 million d'euros. La perte nette se creuse à 1,27 million d'euros.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur de la chimie

Rien ne va plus pour la chimie allemande

La chimie allemande, très dépendante du gaz russe, est en difficulté. Suite à des ventes en berne dans le secteur automobile et une demande en recul dans la construction, la production est en baisse de 8,5 % en 2022, avec un chiffre d'affaires global en repli de 1,6 % à 63,1 milliards d'euros. La chimie de spécialité s'en sort mieux. En revanche le taux d'utilisation des capacités de production dans la chimie de base a nettement ralenti pour atteindre moins de 80 %. Le troisième secteur industriel allemand est tenté par la délocalisation vers les Etats-Unis, où les coûts de l'énergie sont bien moindres. Avec l'Inflation Reduction Act, les Etats-Unis ont mis en place un environnement approprié aux défis actuels.