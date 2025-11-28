Vinpai : CFSL réalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital

(AOF) - Vinpai, spécialiste de la conception, de la fabrication et de la commercialisation d'ingrédients fonctionnels à base d'algues et de plantes pour les industries alimentaire et cosmétique, annonce que Camlin Fine Science Limited (CFSL) a réalisé l'acquisition d'une participation majoritaire dans le capital social de Vinpai représentant 78,68% de son capital social, au prix de 3,60 euros par action Vinpai, auprès de certains actionnaires de la société.

CFSL a indiqué qu'elle procédera le lundi 1er décembre 2025 à la conversion de ses obligations convertibles émises le 20 octobre 2025 entrainant ainsi l'émission à son bénéfice de 1 100 000 actions nouvelles ordinaires de Vinpai.

