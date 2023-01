Vingt-trois actions à détenir pour 2023

23 actions à détenir en 2023. (© Dassault/LDC/SergeFerrari)

Cette année encore, le choix des entreprises sera déterminant pour dégager des plus-values. Notre sélection de valeurs porte sur des thématiques de long terme : relocalisation, efficacité énergétique, rendement du dividende…

Après une très mauvaise année 2022 pour les investisseurs, où les actions ont beaucoup baissé et où les obligations ont chuté dans des proportions jamais vues depuis un siècle, l'exercice 2023 devrait être plus favorable pour les actifs à risque.

La baisse conjointe des actions et des obligations n’est arrivée que 4 fois en quatre-vingt-dix ans.

Des valorisations plus faibles

Dans notre sélection annuelle de «22 valeurs pour 2022» (Le Revenu n°1667-1669 du 17 décembre 2021), les meilleures performances ont été enregistrées par Albioma (+55%) et Boskalis (+37%) , les deux titres ayant fait l'objet d'une offre publique d'achat.

Puis viennent Technip Energies (+33%) , Eramet (+21%) , Eiffage (+19%) , Engie (+17%) , Renault (+17%) et Focus Home (+11%) , etc. Sur douze mois, nous avons été déçus par Bonduelle (-35%) , Soitec (-24%) et Xilam (-17%) . Le CAC 40 a perdu 5% sur la période.

Quid pour 2023 ? Un peu partout dans le monde, les PER (price earnings ratio) estimés à douze mois sont revenus vers leurs moyennes historiques. Seules les actions américaines paraissent encore chères (voir graphique ci-dessus). Mais de faibles valorisations apparentes ne sont pas suffisantes pour annoncer la reprise à