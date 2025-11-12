Vingt soldats tués dans l'accident d'un avion militaire turc en Géorgie, dit Ankara

Vingt soldats ont été tués dans l'accident d'un avion de transport militaire turc survenu mardi en Géorgie, a déclaré mercredi le ministère turc de la Défense, sans donner pour l'heure d'informations sur la cause de l'accident.

Quelques heures plus tôt, le ministère avait confirmé que 20 militaires turcs, dont l'équipage, se trouvaient à bord de l'appareil, sans préciser s'il y avait d'autres nationalités parmi les passagers.

Alors que l'avion avait décollé d'Azerbaïdjan, des premières images de la zone, située près de la frontière azerbaïdjanaise, montrent des morceaux de métal tordus éparpillés sur une colline herbeuse, des parties du fuselage encore en flammes et une épaisse fumée noire s'élevant dans un ciel dégagé.

Des vidéos circulant sur les réseaux sociaux semblent montrer l'avion en vrille avant de s'embraser. Reuters n'a pas pu vérifier l'authenticité de ces images.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a interrompu un discours à Ankara pour présenter ses condoléances pour "nos martyrs" – un terme qu'il utilise régulièrement pour désigner non seulement les morts au combat mais aussi les militaires tués dans l'exercice de leurs fonctions.

Ni le dirigeant, ni ses services n'ont alors précisé la cause du crash ou communiqué de bilan.

Selon les médias locaux, des militaires turcs et azerbaïdjanais se trouvaient à bord du C-130 construit aux États-Unis.

L'ambassadeur américain en Turquie, Tom Barrack, a déclaré sur le réseau social X être "profondément attristé par le crash tragique d'un appareil des forces armées turques", adressant ses condoléances aux familles des victimes et affirmant que les États-Unis "sont solidaires de nos alliés turcs".

Après un appel avec Recep Tayyip Erdogan, le président azerbaïdjanais Ilham Aliyev a évoqué "la perte tragique de militaires" dans l'accident, selon un compte-rendu officiel.

La Turquie et la Géorgie ont indiqué travailler pour atteindre le site dans la municipalité de Sighnaghi, dans la région géorgienne de Kakheti, une zone frontalière de forêts inondables et de collines.

Le ministre turc de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, a déclaré que son homologue géorgien, Gela Geladze, avait atteint l'épave vers 17h00 heure locale (14h00 GMT) et que les opérations de recherche et de sauvetage se poursuivaient.

