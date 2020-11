Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Vingt-et-une exécutions pour terrorisme et pour meurtre en Irak Reuters • 16/11/2020 à 17:57









BAGDAD, 16 novembre (Reuters) - La justice irakienne a exécuté lundi 21 condamnés à mort pour terrorisme et pour meurtre, annonce un communiqué. Parmi les suppliciés, figurent plusieurs hommes impliqués dans deux attentats suicides qui ont fait des dizaines de morts à Tal Afar. Leur identité n'a pas été révélée, pas plus que les chefs d'accusation qui ont conduit à leur condamnation à la peine capitale. La justice irakienne a jugé plusieurs centaines de djihadistes présumés depuis la défaite du groupe Etat islamique. Les organisations de défense des droits de l'homme déplorent de graves dysfonctionnements dans la procédure judiciaire irakienne et des procès bâclés, des accusations réfutées par Bagdad. (Amina Ismail; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

© 2020 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.