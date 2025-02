Vinci: succès de l'émission obligataire de 400 ME information fournie par Cercle Finance • 11/02/2025 à 15:02









(CercleFinance.com) - Vinci annonce que son émission d'obligations convertibles synthétiques, remboursables uniquement en numéraire et sans effet dilutif, a été réalisée avec succès pour 400 millions d'euros, contre 375 millions initialement prévus.



Ces obligations, émises au pair le 18 février 2025 et arrivant à échéance en 2030, porteront un taux d'intérêt nominal annuel de 0,70 %.



Vinci précise que le produit net de l'opération servira au financement des besoins généraux du groupe et à l'achat d'options visant à couvrir son exposition économique en cas de conversion.



L'émission a été placée auprès d'investisseurs institutionnels sans offre publique, et Vinci prévoit de demander l'admission des titres sur Euronext Access.





