Vinci: Sotécnica va équiper un héliport hospitalier à Porto information fournie par Cercle Finance • 14/03/2025 à 16:05









(CercleFinance.com) - Vinci fait savoir que sa filiale portugaise Sotécnica a été choisie pour développer et installer des solutions d'éclairage et d'accessibilité pour le nouvel héliport de l'hôpital São João de Porto (Portugal).



En effet, afin d'optimiser la prise en charge des patients gravement malades, l'hôpital São João de Porto (CHUSP) s'est doté d'un nouvel héliport.



Concrètement, Sotécnica va développer une solution d'éclairage complète pour la plateforme d'atterrissage et d'assurer l'installation de deux ascenseurs facilitant l'accessibilité des patients vers le service des urgences.







