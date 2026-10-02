Vinci signe une convention d'achat d'actions valable jusqu'en décembre

Dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme de rachat d'actions, Vinci fait part de la signature, le 1er octobre, d'une convention d'achat d'actions avec un prestataire de services d'investissement (PSI), valable du 2 octobre au 21 décembre 2026 au plus tard.

Selon les termes de cette convention, Vinci donne mandat à ce PSI d'acquérir pour son compte des actions Vinci dans la limite de 270 MEUR. Le prix d'achat ne pourra pas excéder celui fixé par l'assemblée générale mixte.

Pour rappel, le groupe de BTP et de concessions avait signé, le 31 août, une convention avec un PSI pour l'acquisition d'actions Vinci pour un montant maximal de 250 MEUR, convention qui était valable jusqu'à ce 2 octobre.