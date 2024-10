Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Vinci: signe un contrat de 432 millions d'euros en Australie information fournie par Cercle Finance • 14/10/2024 à 18:09









(CercleFinance.com) - Seymour Whyte, filiale de Vinci Construction en Australie, a remporté le contrat de modernisation d'un tronçon ferroviaire situé entre Beerburrum et Nambour dans le sud-est de l'État du Queensland.



Les travaux, d'une valeur de 432 millions d'euros (695 millions de dollars australiens), commenceront en 2025 pour une durée de deux ans.



Ils recouvrent le doublement et le réalignement des rails, la modernisation d'un parc de stationnement et des systèmes de signalisation. Ils comprennent également la construction et la rénovation de plusieurs viaducs.



'Ce projet constitue la première phase de la rénovation de la ligne North Coast Line pour le compte du Department of Transport and Main Roads. Cette ligne ainsi rénovée et modernisée permettra d'accroître le trafic et d'optimiser le transport de passagers et de fret dans une région en pleine croissance' indique le groupe.





Valeurs associées VINCI 107,30 EUR Euronext Paris -0,33%