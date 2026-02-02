 Aller au contenu principal
Vinci signe un contrat de 144 millions d'euros en Jamaïque
information fournie par Zonebourse 02/02/2026 à 17:56

Vinci Construction Grands Projets a signé un contrat avec la National Water Commission (NWC), l'opérateur des services de l'eau en Jamaïque, pour un projet de conception-construction de 68 km de conduites d'eau potable.

Ce plan d'investissement vise à rénover et développer les réseaux d'eau potable dans le nord-ouest de la Jamaïque, une région en forte croissance démographique.

D'un montant de 144 millions d'euros, ce contrat porte sur la conception et la construction de 68 km de conduites en fonte de grands diamètres.

Les travaux sont à exécuter sur une distance de près de 130 km. D'une durée de 36 mois, le chantier mobilisera localement plus de 100 personnes.

Valeurs associées

VINCI
121,7500 EUR Euronext Paris +0,50%
