Vinci signe un contrat de 144 millions d'euros en Jamaïque
Ce plan d'investissement vise à rénover et développer les réseaux d'eau potable dans le nord-ouest de la Jamaïque, une région en forte croissance démographique.
D'un montant de 144 millions d'euros, ce contrat porte sur la conception et la construction de 68 km de conduites en fonte de grands diamètres.
Les travaux sont à exécuter sur une distance de près de 130 km. D'une durée de 36 mois, le chantier mobilisera localement plus de 100 personnes.
Valeurs associées
|121,7500 EUR
|Euronext Paris
|+0,50%
