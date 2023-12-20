Vinci signe un acte d'engagement pour un contrat majeur de PPP en Australie

Vinci SA SGEF.PA :
* VINCI SIGNE UN ACTE D'ENGAGEMENT POUR UN CONTRAT MAJEUR DE PPP DE LIGNES DE TRANSMISSION ÉLECTRIQUE À HAUTE TENSION EN AUSTRALIE
* DANS LE CADRE DE L'UNE DES PREMIÈRES ZONES D'ÉNERGIE RENOUVELABLE (REZ- RENEWABLE ENERGY ZONE) DE L'ÉTAT DE LA NOUVELLE-GALLES DU SUD
* PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ (PPP) D'UNE DURÉE DE 35 ANS
* SON BOUCLAGE FINANCIER EST PRÉVU POUR LE SECOND SEMESTRE 2024, APRÈS L'OBTENTION DES AUTORISATIONS RÉGLEMENTAIRES
* LA PHASE DE CONCEPTION EST PRÉVUE DÉBUT 2024, POUR UNE MISE À DISPOSITION PROGRESSIVE DU RÉSEAU ÉLECTRIQUE À COMPTER DU TROISIÈME TRIMESTRE 2027
Texte original sur Eikon ....nGNEV9zfY Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA
(Bureau de Gdansk)
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