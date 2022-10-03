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Vinci signe deux contrats pour des lignes à haute tension au Brésil
information fournie par Reuters03/10/2022 à 08:43

3 octobre (Reuters) - Vinci SA SGEF.PA :

* VINCI SIGNE DEUX IMPORTANTS CONTRATS POUR DES LIGNES À HAUTE TENSION AU BRÉSIL : UN CONTRAT DE PPP ET UN CONTRAT DE CONCEPTION-CONSTRUCTION

* UN PREMIER CONTRAT DE PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ POUR LA CONCEPTION, LA CONSTRUCTION ET L'EXPLOITATION DE PLUS DE 1 000 KM DE LIGNES À HAUTE TENSION DANS L'ÉTAT DU MINAS GERAIS

* UN MONTANT D'INVESTISSEMENT POUR CE PREMIER CONTRAT DE 3 484 MILLIONS DE BRL (670 MILLIONS D'EUROS), POUR UNE PÉRIODE D'EXPLOITATION DE 30 ANS

* PLUS DE 5 000 EMPLOYÉS SERONT MOBILISÉS POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION QUI DEVRAIENT S'ACHEVER FIN 2027, POUR UNE PÉRIODE D'EXPLOITATION ET DE MAINTENANCE DE 30 ANS

* UN SECOND CONTRAT DE CONCEPTION-CONSTRUCTION DE 1 000 KM DE LIGNES À HAUTE TENSION DANS LE MÊME ÉTAT

* LE SECOND CONTRAT DE CONCEPTION-CONSTRUCTION REPRÉSENTE UN MONTANT DE 2 007 MILLIONS DE BRL (386 MILLIONS D'EUROS)

* CES TRAVAUX DEVRAIENT MOBILISER 4 900 EMPLOYÉS, POUR UNE LIVRAISON PRÉVUE D'ICI LA FIN DE L'ANNÉE 2027

Texte original sur Eikon: Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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