Vinci réorganise sa gouvernance et renforce son équipe dirigeante
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 18:20

Le groupe de concessions et de construction fait évoluer son organisation à compter du 1er mars, avec trois nominations au sein de son Comité Exécutif.

Vinci annonce la nomination de Patrick Richard en tant que secrétaire général à compter du 1er mars. Il conserve ses fonctions de membre du Comité Exécutif et de secrétaire du Conseil d'Administration.

Dans ce cadre, Sophie Deis-Beauquesne est nommée directrice juridique et rejoint le Comité Exécutif. Rattachée à Patrick Richard, elle occupait depuis avril 2024 le poste de directrice juridique, conformité et assurances de Vinci Energies, après avoir exercé différentes responsabilités juridiques au sein du groupe depuis 2011.

Par ailleurs, Céline Acharian est nommée directrice éthique et comportements et intègre également le Comité Exécutif, sous la responsabilité de Patrick Richard.

Entrée chez Vinci en septembre 2022 comme directrice générale de la Fabrique de la Cité, elle a auparavant exercé des fonctions à l'Inria (Institut national de recherche en informatique et en automatique) et à l'Autorité de sûreté nucléaire.

Le titre a progressé de 0,3% aujourd'hui et signe une progression de plus de 18% depuis le début de l'année.

Valeurs associées

VINCI
142,350 EUR Euronext Paris +0,35%
