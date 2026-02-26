Vinci réorganise sa gouvernance et renforce son équipe dirigeante
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 18:20
Vinci annonce la nomination de Patrick Richard en tant que secrétaire général à compter du 1er mars. Il conserve ses fonctions de membre du Comité Exécutif et de secrétaire du Conseil d'Administration.
Dans ce cadre, Sophie Deis-Beauquesne est nommée directrice juridique et rejoint le Comité Exécutif. Rattachée à Patrick Richard, elle occupait depuis avril 2024 le poste de directrice juridique, conformité et assurances de Vinci Energies, après avoir exercé différentes responsabilités juridiques au sein du groupe depuis 2011.
Par ailleurs, Céline Acharian est nommée directrice éthique et comportements et intègre également le Comité Exécutif, sous la responsabilité de Patrick Richard.
Entrée chez Vinci en septembre 2022 comme directrice générale de la Fabrique de la Cité, elle a auparavant exercé des fonctions à l'Inria (Institut national de recherche en informatique et en automatique) et à l'Autorité de sûreté nucléaire.
Le titre a progressé de 0,3% aujourd'hui et signe une progression de plus de 18% depuis le début de l'année.
Valeurs associées
|142,350 EUR
|Euronext Paris
|+0,35%
A lire aussi
-
La Poste a annoncé jeudi un bénéfice net en baisse de 17,7% en 2025, après une année 2024 dopée par une cession, mais le groupe peut toujours s'appuyer sur un exercice solide pour son pôle financier. Le bénéfice net a atteint 1,16 milliard d'euros, après une année ... Lire la suite
-
L'équipementier Valeo a dégagé un bénéfice net de 200 millions d'euros en 2025, en hausse de 23%, malgré des ventes en baisse de 2,7% à 20,9 milliards, a annoncé le groupe jeudi. Sa marge opérationnelle s'est améliorée à 4,7% contre 4,3% en 2024, a précisé le groupe, ... Lire la suite
-
Le spécialiste des matériaux de construction Saint-Gobain a vu son bénéfice net progresser de 1,4% en 2025 à 2,9 milliards d'euros, avec des ventes globalement stables (-0,2%), mais a estimé jeudi que les "conditions météorologiques extrêmes en Europe et en Amérique ... Lire la suite
-
Les habitants de la petite commune insulaire de Molène (Finistère) ne voteront pas au premier tour des municipales, faute de candidats, a annoncé jeudi le sous-préfet de Brest, alors que le dépôt de candidatures a clos à 18h pour toute la France. À l'image d'autres ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer