Vinci: renouvellement d'un contrat au Royaume-Uni information fournie par Cercle Finance • 26/03/2025 à 18:07









(CercleFinance.com) - Vinci annonce le renouvellement du contrat pour les services routiers du Hertfordshire au Royaume-Uni. Le groupe est titulaire du contrat depuis 2012.



Ce nouveau contrat prendra effet le 1er octobre 2025 pour une période de sept ans, avec deux options d'extension jusqu'en 2039 puis 2046.



Le montant du contrat est de 65 millions d'euros par an (55 millions de livres sterling).



Ce contrat comprend en particulier l'entretien et l'aménagement de plus de 5 000 km de routes et d'hébergements, de l'éclairage public et de la signalisation, ainsi que l'évacuation des eaux de surface.



Ringway gère, à travers plusieurs contrats pluriannuels de maintenance, environ 50 000 km de voiries urbaines, routes et autoroutes en Grande-Bretagne souligne Vinci dans son communiqué.





