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Vinci remporte un contrat ferroviaire en Australie
information fournie par Reuters 14/10/2024 à 17:48

Vinci SA SGEF.PA :

* REMPORTE UN CONTRAT FERROVIAIRE EN AUSTRALIE

* SEYMOUR WHYTE, FILIALE DE VINCI CONSTRUCTION EN AUSTRALIE, A REMPORTÉ LE CONTRAT DE MODERNISATION D’UN TRONÇON FERROVIAIRE SITUÉ ENTRE BEERBURRUM ET NAMBOUR DANS LE SUD-EST DE L’ÉTAT DU QUEENSLAND

* LES TRAVAUX, D'UNE VALEUR DE 432 MILLIONS D'EUROS (695 MILLIONS DE DOLLARS AUSTRALIENS), COMMENCERONT EN 2025 POUR UNE DURÉE DE DEUX ANS

Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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