 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La corruption ne fait plus "honte": "cri d'alarme" de la patronne d'Anticor avant la présidentielle
information fournie par AFP 18/10/2026 à 14:28

Ajouter Boursorama à vos sources

la déléguée générale d'Anticor Inès Bernard, le 12 octobre 2026 à Paris ( AFP / Joel Saget )

la déléguée générale d'Anticor Inès Bernard, le 12 octobre 2026 à Paris ( AFP / Joel Saget )

A l'aube de la campagne présidentielle, la déléguée générale d'Anticor Inès Bernard s'alarme du manque de volonté politique et de moyens pour lutter contre la corruption, au point de "menacer la démocratie", dans un entretien à l'AFP.

A la tête de la première association française de lutte contre la corruption, engagée dans 160 procédures, cette avocate de formation a vu le sujet s'effacer des priorités politiques. Et appelle à un sursaut, dans un ouvrage à paraître vendredi ("Le droit de corrompre", éditions Rue de l'Echiquier).

QUESTION: A vous lire, la lutte anticorruption est à un point de bascule...

REPONSE: "Il y a une dizaine d'années, des affaires d'ampleur éclataient, comme l'affaire Cahuzac, donnant lieu à une volonté politique, en mesure d'insuffler des lois protectrices pour mieux lutter contre la corruption.

Mais désormais cette volonté politique est aux abonnés absents. (...) Ce qui fait qu'il n'y a plus de moyens pour lutter contre la corruption. La justice économique et financière est vraiment réduite à peau de chagrin ! Elle n'a plus la possibilité d'enquêter, parce qu'il n'y a pas assez d'enquêteurs, pas assez de magistrats.

Q: La lutte pour la probité aurait-elle cédé la place à un "droit de corrompre", quasiment revendiqué par certains ?

R: "Absolument ! Dans les affaires de corruption, il y a la peine prononcée sur le papier, et puis il y a aussi la honte. Et aujourd'hui, c'est un petit peu +ni peine ni honte+.

Les peines auxquelles les responsables publics sont condamnés quand ils ont commis des infractions à la probité sont relativement faibles, et en plus il n'y a pas de honte collective. L'exécutif, par exemple, ne va pas hésiter à soutenir des responsables publics qui ont été condamnés dans des affaires."

Q : Ce sentiment vous a-t-il saisi après les condamnations en première instance de Nicolas Sarkozy et en appel de Marine Le Pen ?

R : "On a l'habitude, en ce qui concerne les affaires, que ce ne soit en général jamais de la faute des mis en cause. C'est de la faute des juges, la faute des médias qui ont révélé les affaires...

Mais dans ces deux dossiers-là, il y a eu des réactions qui ont été encore plus fortes que d'habitude. Je parle de déflagration, avec vraiment une cible mise dans le dos des juges. Ces réactions-là expriment une volonté de se soustraire totalement à la justice (et) la haine du principe républicain d'égalité devant la loi."

Q: Votre livre sort à moins de 200 jours de l'élection présidentielle...

R: "Je veux lancer un cri d'alarme ! Il faut s'emparer de ce sujet maintenant. Il y a un enjeu fondamental, celui de la démocratie en France.

La justice n'est pas suffisamment indépendante. Emmanuel Macron avait promis de faire en sorte que le parquet soit indépendant du pouvoir exécutif. Il ne l'a toujours pas fait. C'est la mesure d'urgence à prendre.

Si demain on se retrouve avec une présidente qui est moins attachée à la démocratie que ce qui est le cas actuellement, on va se retrouver avec une justice mise au pas, potentiellement, de l'extrême droite.

C'est extrêmement important que toutes les candidates et tous les candidats se mobilisent maintenant pour dire que la lutte contre la corruption est un enjeu très important."

Q: Appelez-vous aussi tous les citoyens à se sentir concernés ?

R: "On est tous et toutes victimes de la corruption parce que c'est notre argent. Et ces infractions ont souvent des conséquences extrêmement importantes sur la démocratie. Quand on fait par exemple chanter un autre élu pour l'empêcher d'exercer son mandat, ça a aussi des conséquences sur la démocratie.

Très concrètement, la corruption peut avoir des conséquences parfois sur la vie humaine (en matière de sécurité). Il y a aussi des liens avec les questions environnementales, des pots de vin versés pour commettre un crime environnemental... Il faut tous se mobiliser."

Presidentielle 2027
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

3 commentaires

  • 14:47

    Lutter contre la corruption c est lutter contre la drogue un programme sans fin .

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le président Emmanuel Macron à Bruxelles le 16 octobre 2026 ( AFP / Ludovic MARIN )
    17 octobre : au lendemain des violences, le gouvernement sous très forte pression
    information fournie par AFP 18.10.2026 14:39 

    Appels à la "démission" du ministre de l'Intérieur, critiques sur la stratégie de maintien de l'ordre: l'exécutif était sous forte pression dimanche au lendemain des violences en marge des manifestations du 17 octobre. En retrait jusqu'ici, Emmanuel Macron va s'adresser ... Lire la suite

  • Une girafe (Giraffa camelopardalis) et son girafon au zoo de La Flèche, le 4 mai 2021 dans la Sarthe ( AFP / JEAN-FRANCOIS MONIER )
    Il y a 200 ans, l'épopée de la première girafe en France
    information fournie par AFP 18.10.2026 14:24 

    Le 23 octobre 1826, un navire débarque à Marseille avec à son bord une girafe, la première à poser ses sabots en France, dont le périple à pied jusqu'à Paris déclenche l'enthousiasme, comme le raconte un livre à paraître mercredi. "C'est une histoire incroyable", ... Lire la suite

  • La mairie de Limoges incendiée la veille lors d'une manifestation contre la vie chère, le 18 octobre 2026 ( AFP / Pascal LACHENAUD )
    Limoges entre colère et désarroi après l'incendie de sa mairie
    information fournie par AFP 18.10.2026 14:20 

    La façade est encore debout mais de la fumée s'échappe d'une fenêtre. Dimanche matin, l'intérieur de l'hôtel de ville de Limoges, incendié la veille, n'est plus qu'un souvenir. Devant l'édifice, inauguré en 1883, de nombreux passants constatent les dégâts et immortalisent ... Lire la suite

  • Le maire de Lyon, Grégory Doucet, s'adresse à la presse devant l'Office du tourisme incendié la veille lors d'une manifestation contre la vie chère, le 18 octobre 2026 ( AFP / Jeff PACHOUD )
    "On voulait se sentir utile": à Lyon, des volontaires nettoient les rues saccagées
    information fournie par AFP 18.10.2026 14:15 

    "Ce matin j'avais une gueule de bois et je voulais me sentir utile": dimanche à Lyon, Clémentine, Laurence et Nadège devaient aller courir, mais après avoir vu les dégâts des pillages de la veille, elles sont venues aider à nettoyer les rues dévastées du centre-ville. ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank