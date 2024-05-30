Vinci remporte un contrat de travaux pour l'aéroport de Melbourne

Vinci SA SGEF.PA :
* REMPORTE UN NOUVEAU CONTRAT DE TRAVAUX POUR L'AÉROPORT DE MELBOURNE EN AUSTRALIE
* PROJET D'AMÉNAGEMENT DE L'AÉROPORT DE MELBOURNE ET DE FLUIDIFICATION ET SÉCURISATION DES ACCÈS AUX TERMINAUX
* CONTRAT D'UNE VALEUR DE 159 MILLIONS DE DOLLARS AUSTRALIENS (ENVIRON 96 MILLIONS D'EUROS)
* OPÉRRÉ SEYMOUR WHYTE, FILIALE AUSTRALIENNE DE VINCI CONSTRUCTION
Texte original sur Workspace: Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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