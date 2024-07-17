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Vinci remporte un contrat de plateformes de conversion électrique en Mer du Nord
information fournie par Reuters 17/07/2024 à 17:56

Vinci SA SGEF.PA :

* REMPORTE UN CONTRAT DE CONCEPTION-CONSTRUCTION-INSTALLATION DE PLATEFORMES DE CONVERSION ÉLECTRIQUE EN MER DU NORD

* LE GROUPEMENT COMPOSÉ DE DRAGADOS OFFSHORE - FILIALE DE COBRA IS - ET DE SIEMENS ENERGY S'EST VU ATTRIBUER PAR L'OPÉRATEUR ALLEMAND DE RÉSEAUX ÉLECTRIQUES 50HERTZ UN CONTRAT DE CONCEPTION, CONSTRUCTION ET INSTALLATION DE DEUX STATIONS DE CONVERSION ÉLECTRIQUE

* COMPREND UNE PLATEFORME DE CONVERSION OFFSHORE, PRODUIT PAR LE PARC ÉOLIEN LANWIN 3 EN MER DU NORD - SITUÉ À 120 KM DES CÔTES ALLEMANDES ET UNE STATION TERRESTRE (ONSHORE), SITUÉE À SCHWERIN DANS LE NORD-EST DE L'ALLEMAGNE

* CONTRAT D'UN MONTANT TOTAL DE 2,9 MILLIARDS D'EUROS

Texte original sur Worspace Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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