Vinci remporte un contrat de plateformes de conversion électrique en Mer du Nord

Vinci SA SGEF.PA :
* REMPORTE UN CONTRAT DE CONCEPTION-CONSTRUCTION-INSTALLATION DE PLATEFORMES DE CONVERSION ÉLECTRIQUE EN MER DU NORD
* LE GROUPEMENT COMPOSÉ DE DRAGADOS OFFSHORE - FILIALE DE COBRA IS - ET DE SIEMENS ENERGY S'EST VU ATTRIBUER PAR L'OPÉRATEUR ALLEMAND DE RÉSEAUX ÉLECTRIQUES 50HERTZ UN CONTRAT DE CONCEPTION, CONSTRUCTION ET INSTALLATION DE DEUX STATIONS DE CONVERSION ÉLECTRIQUE
* COMPREND UNE PLATEFORME DE CONVERSION OFFSHORE, PRODUIT PAR LE PARC ÉOLIEN LANWIN 3 EN MER DU NORD - SITUÉ À 120 KM DES CÔTES ALLEMANDES ET UNE STATION TERRESTRE (ONSHORE), SITUÉE À SCHWERIN DANS LE NORD-EST DE L'ALLEMAGNE
* CONTRAT D'UN MONTANT TOTAL DE 2,9 MILLIARDS D'EUROS
Texte original sur Worspace Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA
(Rédaction de Gdansk)
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