Vinci remporte un contrat de modernisation et d’élargissement de la Highway 1 au Canada

(AOF) - Vinci Construction, à travers ses filiales canadiennes BA Blacktop et Carmacks, réalisera dans le cadre d'un groupement d'entreprises la modernisation et l'élargissement d'une section de 4,5 km de la Highway 1 en Colombie-Britannique. Le projet, d'une valeur totale de 62 millions d'euros (94 millions de dollars canadiens), fait partie du programme d'amélioration du corridor autoroutier de la Fraser Valley, situé à 70 km de Vancouver.

Il vise à mieux desservir cette région en pleine croissance et à améliorer les conditions de circulation des 80 000 automobilistes qui empruntent l'axe routier chaque jour.

Le projet comprend l'élargissement de l'autoroute avec notamment de nouvelles voies dédiées au covoiturage et aux bus, la construction de deux nouveaux ponts et la rénovation d'une aire de repos. Des mesures environnementales seront menées pour recréer un écosystème pour la faune aquatique et favoriser la biodiversité.

Le projet, qui devrait être achevé en grande partie à l'été 2027, vise 15% d'emplois issus des communautés locales des Premières Nations, principalement de Kwantlen et de Matsqui.

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur BTP / Construction

Double peine pour le secteur

La Fédération française du bâtiment (FFB) a récemment alerté sur l'effondrement du marché des logements neufs. Sur les huit premiers mois de 2022, les ventes du marché de la maison neuve en secteur diffus se sont écroulées de 26,8% sur un an. Quant aux ventes de maisons neuves en secteur groupé, les ventes aux particuliers ont chuté de 17,3 % sur un an au premier semestre, tandis que les ventes aux institutionnels ont reculé de 23 %. La tendance est la même pour les mises en vente de logements collectifs, en repli de 9,8%.

Ces mauvaises tendances s'accompagnent d'un recul des investissements publics, alors que les remboursements de PGE débutent. Du fait d'un manque de visibilité, les collectivités locales préfèrent mettre en suspens certains projets. Elles doivent également affronter une baisse de leurs ressources et une augmentation significative des coûts de l'énergie et des travaux. Or les investissements les plus importants sont généralement réalisés durant les troisième et quatrième années de mandat des collectivités, c'est-à-dire en 2023 et 2024. Cela représente donc un manque à gagner important pour le secteur.