Vinci remporte un contrat d'une valeur de 144 mlns d'euros en Jamaïque
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 17:56

VINCI Construction Grands Projets

SGEF.PA annonce lundi avoir remporté un contrat de 144 millions d'euros en Jamaïque avec la National Water Commission (NWC) pour concevoir et construire 68 kilomètres de conduites d’eau potable.

(Rédigé par Elena Smirnova)

