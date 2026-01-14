Vinci remporte le contrat de rénovation d'un centre de traitement de déchets en région parisienne

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Les principales Bourses européennes évoluent en hausse mercredi en début de séance, pour toucher de nouveaux plus hauts, en dépit d'un contexte géopolitique incertain qui alimente la prudence. À Paris, le CAC 40 gagne 0,47% à 8.387,30 points vers 08h35 GMT, ...
Lire la suite
Le pouvoir judiciaire en Iran a promis des procès "rapides" pour les suspects arrêtés lors des manifestations, alors qu'une première exécution pourrait avoir lieu mercredi et que les organisations de défense des droits humains craignent un usage massif de la peine ...
Lire la suite
Les sénateurs socialistes ont annoncé mercredi le lancement d'une commission d'enquête sur l'influence et les mécanismes de financement des fondations privées en politique, assumant de viser notamment la galaxie du milliardaire conservateur Pierre-Edouard Stérin. ...
Lire la suite
information fournie par Boursorama avec Media Services•14.01.2026•09:42•
L'annonce a été faite par le chef du Quai d'Orsay, qui a précisé le calendrier de l'installation de la représentation diplomatique française dans le territoire arctique, cible des visées des Etats-Unis. La France ouvrira un consulat au Groenland le 6 février, a ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer