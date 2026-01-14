information fournie par Reuters • 14/01/2026 à 08:51

Vinci remporte le contrat de rénovation d'un centre de traitement de déchets en région parisienne

Vinci SA SGEF.PA :

* REMPORTE LE CONTRAT DE RÉNOVATION D'UN CENTRE DE TRAITEMENT DE DÉCHETS EN RÉGION PARISIENNE

* CONTRAT DE PLUS DE 200 MILLIONS D'EUROS POUR VINCI CONSTRUCTION

* LES TRAVAUX DÉMARRENT EN MARS 2026 POUR UNE DURÉE DE 39 MOIS

