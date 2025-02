Vinci remporte la construction de l’accès fluvial à Port 2000 au Havre

(AOF) - Haropa Port, premier port français, a attribué au groupement composé de Vinci Construction (62%) - à travers sa filiale Terélian (mandataire) - et de Deme (38 %) - société belge dans laquelle Vinci détient 12,1% - la réalisation de l'accès fluvial "La Chatière" au Port 2000 au Havre (Seine-Maritime). D'un montant de 183 millions d'euros, ce projet englobe la construction d'un chenal fluvial d'une longueur de 1 800 mètres, protégé par une digue. En 2027, il mettra en communication directe Port 2000 avec le bassin de la Seine, plus grande zone d'emploi et de consommation de France.

L'accès fluvial direct au port permettra de décarboner la chaîne logistique en sécurisant et en augmentant le nombre de conteneurs transportés par voie fluviale.

Ce chantier maritime comprend une phase préalable de dépollution pyrotechnique et nécessite une mobilisation d'expertises importante. Le groupement s'appuiera également sur d'autres filiales de Vinci Construction : Océlian pour les travaux maritimes ainsi que Navarra TS et Cardem Pyro pour la dépollution de sols et pyrotechnique.

