VINCI : recul du trafic autoroutier et aérien en avril

Le trafic autoroutier de VINCI a reculé de 5% sur un an en avril, tandis que le trafic dans les aéroports du groupe a diminué de 1,2% sur la même période.

En avril, le trafic des véhicules légers a souffert de la forte hausse des prix des carburants provoquée par le déclenchement de la crise au Moyen-Orient fin février. La baisse a toutefois été plus contenue sur les axes autoroutiers situés dans les zones périurbaines, notamment sur les réseaux Escota, l'A355, contournement ouest de Strasbourg, et le Duplex A86 en région parisienne.

Le trafic des poids lourds, traditionnellement moins sensible à l'évolution des prix à la pompe, a de son côté poursuivi sa progression, porté par la bonne dynamique de la production manufacturière en France depuis le début de l'année.

Dans les aéroports exploités par VINCI Airports, les tendances sont restées contrastées selon les zones géographiques et les contextes locaux. Grâce à la diversification de son réseau, le groupe a néanmoins fait preuve de résilience sur l'ensemble de son trafic.