Vinci profite de la dynamique des marchés de l'énergie et des concessions d'autoroute

Le géant français du BTP et des services à l'énergie Vinci a profité au premier trimestre de la bonne dynamique sur les marchés de l'énergie et des concessions autoroutières, avec un chiffre d'affaires en hausse et des perspectives confirmées pour 2025.

Les ventes ont progressé de 3,8% à 16,3 milliards d'euros, selon un communiqué publié jeudi.

Vinci sera dirigé à compter du 1er mai par Pierre Anjolras, qui prend ses fonctions de directeur général, tandis que son PDG Xavier Huillard, qui a complètement transformé le groupe en 20 ans, restera président du conseil d'administration.

Tirée par l'international, l'activité des services à l'énergie a augmenté de 5,8% à 6,6 milliards d'euros.

"Ce début d'année 2025 confirme le bon positionnement des entreprises de Vinci Energies et de Cobra IS sur des marchés dynamiques, tirés par la transition énergétique et la transformation numérique", souligne le groupe. "Il s'ajoute à ces tendances porteuses les effets positifs de la croissance externe récurrente de Vinci Energies pour renforcer son maillage géographique et ses expertises."

L'activité des concessions d'autoroute progresse de 8,2% à 2,5 milliards d'euros et celle de Vinci Autoroutes (qui ne concerne que la France) de 3,8% à 1,4 milliard d'euros.

Vinci Airports bondit de 11,9% à 980 millions d'euros, "porté par le dynamisme des compagnies aériennes low cost". Les plateformes Vinci Airports ont accueilli près de 73 millions de passagers au 1er trimestre (+6%).

Enfin Vinci Construction, branche historique du groupe, progresse très légèrement à 7,1 milliards d'euros (+0,8%). A l'international, qui représente 53% du total, l'activité progresse de +1,8% "grâce à l'apport des acquisitions récentes au Royaume-Uni et en Amérique du Nord".

En France (47% du total), l'activité est quasi stable (-0,2%), portée par les travaux routiers et les réseaux (travaux hydrauliques, travaux ferroviaires), tandis que le génie civil recule, tout comme le bâtiment, en raison "des difficultés du secteur immobilier", indique Vinci.

Vinci Immobilier continue de souffrir, avec un recul de 5,3% à 235 millions d'euros.

"Dans un marché de l'immobilier encore déprimé en France, les réservations de logements (701 lots) affichent une baisse de 8% en valeur, due en partie à un décalage au 2e trimestre 2025 de plusieurs opérations de ventes en bloc", explique le groupe.

Côté perspectives, Vinci indique que "dans les circonstances actuelles particulièrement troublées, le modèle +multi-local+ de Vinci lui confère agilité, résilience et capacité d'adaptation face aux évolutions de marchés".