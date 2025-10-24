Vinci, plus forte baisse du CAC 40 à la mi-séance du vendredi 24 octobre 2025

(AOF) - Vinci (-3,01% à 119,15 euros)
Vinci dévisse après avoir pourtant confirmé ses objectifs financiers et vu son chiffre d'affaires atteindre 19,4 milliards d'euros, en hausse de 4,7%, au troisième trimestre, soutenu par l'ensemble de ses métiers. Le carnet de commandes se situe à 70,6 milliards d'euros, en progression de 2 % par rapport à fin 2024 et de 6% sur un an, en croissance dans chaque pôle.
Points clés
- Leader mondial du BTP, diversifié dans l’énergie et les concessions, né en 1898 ;
- Revenus de 71,6 Mds€, dont 58 % réalisés à l’international, répartis entre la construction pour 44%, l’énergie (Vinci Energie et Cobra IS) pour 38 %, les concessions autoroutières (ASF, Escota, Cofiroute, A19 et A355 en France), ferroviaires et aéroportuaires pour 16 % puis l’immobilier ;
- Ambition : « concevoir, financer, construire et gérer des infrastructures et des équipements pour la mobilité » avec une complémentarité entre concessions, énergie et contracting ;
- Capital ouvert (salariés avec 10,9 % du capital et Qatari Holding avec 2,4 %), Xavier Huillard conservant sa fonction de président du conseil de 15 administrateurs jusqu’en 2026, Pierre Anjolras étant directeur général depuis mai.
Enjeux
- Agilité du modèle d’affaires :
- croissance fondée sur 3 piliers : les concessions -extension de la maturité du portefeuille, montée de l’aéroportuaire par croissance externe et internationalisation des concessions autoroutières et ferroviaires-, contracting, avec priorité à Vinci Energy et aux activités spécialisées d’Eurovia et Vinci Construction, puis énergie avec Cobra,
- organisation industrielle et commerciale très décentralisée,
- synergie des expertises concessions&contracting dans les projets d’infrastructures,
- resserrement du maillage géographique et technologiques par une croissance externe financée par la génération d’autofinancement, d’où une maîtrise de la dette,
- progression régulière de la part de l’international dans les revenus, à 54,6 %, et dans le carnet de commandes, à 70 %,
- innovation organisée par métiers, dotée d’un budget de 50 M€ finançant 50 programmes de 12 pôles de recherche, focalisée sur la mobilité urbaine et la ville durable et soutenue par des structures dédiées (plateformes d’incubation et supports CATALYST et SEED) ;
- Stratégie environnementale net zéro carbone en 2050 :
- 2030 de réduction de 20 % vs 2019 des émissions de CO2 ;
- process circulaire systématisant le recyclage et le réemploi dans chaque filière ;
- démarche « éviter, réduire, compenser » pour « 0 perte nette » de biodiversité,
- lancement d’emprunts verts,
- Dynamisme de Vinci Energies, soutenu par les acquisitions, au nombre de 11 au 1 er trimestre, et par la participation au « great grid partnership » britannique de connection des fermes éoliennes off-shore au réseau électrique d’ici 2030 ;
- Fortes ambitions pour Cobra IS, spécialiste des infrastructures énergétiques pour l’énergie solaire et éolienne -15 GW à moyen terme de capacités, notamment en Amérique latine ;
- Carnet de commandes record de 72 Mds€, dont 70 % à l’international.
- Situation financière maîtrisée à fin mars : 21,3 Mds€ de dette nette, 18,3 Mds€ de disponibilités.
Défis
- Réduction de la disparité des marges entre concessions autoroutières (les 2/3 du bénéfice opérationnel) et construction ;
- Marasme persistant de la construction, notamment l’immobilier, en repli de 5,3 % à fin mars ;
- Après une avancée de 1,2 % du chiffre d’affaires et de 3,4 % du bénéfice net, objectifs 2025 inchangés d’une hausse des revenus et du résultat net, hors impact fiscal en France :
- autoroutes : trafic en légère hausse,
- aéroports : croissance du trafic passagers moindre que celle de 2024,
- VINCI Energies : stabilité de l’activité égale à et marge opérationnelle au moins égale,
- Cobra IS : chiffre d’affaires minimal de 7,5 Mds€ et marge opérationnelle consolidée,
- VINCI Construction : stabilité des revenus et marge opérationnelle en légère hausse ;
