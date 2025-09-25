Vinci partenaire du projet d'usine mondiale de lignine sulfatée, en Suède
La mise en service est prévue en 2027.
Déjà active sur les premières phases, Actemium a fourni des infrastructures essentielles. La prochaine étape mobilisera 10 à 30 collaborateurs entre novembre 2025 et janvier 2027 pour des tâches techniques complexes, incluant 2 500 branchements d'instruments et l'installation de 100 boîtes de jonction.
Le directeur Général Robert Persson souligne que ce projet illustre 'la solidité de notre savoir-faire et la qualité de la relation construite avec Södra'. Le chef de projet Thomas Tweedie précise que l'implication d'Actemium dépasse l'installation pour inclure planification et préparation.
