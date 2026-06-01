Vinci nomme Thierry Mirville directeur financier

Le logo de Vinci est représenté au siège de la société à Rueil-Malmaison, près de Paris
Le groupe français de construction et de concessions Vinci a annoncé lundi la nomination de Thierry Mirville en tant que directeur financier, à compter du 1er juin, son prédécesseur Christian Labeyrie prenant sa retraite à la fin de l'année.
(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)
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