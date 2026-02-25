Vinci lève 500 MEUR via une émission obligataire échangeable en actions ADP
information fournie par Zonebourse 25/02/2026 à 18:03
Vinci annonce le succès du placement de 500 MEUR d'obligations échangeables en actions ordinaires de Groupe ADP, à échéance le 4 mars 2031. Cette opération s'inscrit dans sa stratégie de création de valeur et de gestion active de son portefeuille de participations.
Les obligations, émises au pair avec un coupon annuel de 0,75% payable semestriellement à compter du 4 septembre 2026, présentent une maturité de 5 ans, sauf remboursement anticipé, échange ou annulation. Le prix d'échange initial est fixé à 157,94 euro par action, soit une prime de 35% par rapport au cours de référence.
En cas d'échange total à maturité, Vinci conserverait environ 4,8% du capital de Groupe ADP, sous réserve d'ajustements prévus dans les termes et conditions. Le règlement-livraison est attendu le 4 mars 2026.
Valeurs associées
|141,850 EUR
|Euronext Paris
|+0,07%
