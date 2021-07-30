Vinci-Les résultats ne pourront pas retrouver en 2021 le niveau de 2019
information fournie par Reuters30/07/2021 à 07:57
30 juillet (Reuters) - Vinci SA SGEF.PA :
* REG-COMPTES SEMESTRIELS 2021
* VINCI - PERFORMANCES DE VINCI ENERGIES ET VINCI CONSTRUCTION SUPÉRIEURES À LEURS NIVEAUX D'AVANT CRISE SANITAIRE
* VINCI - PERSPECTIVES 2021: POURSUITE ATTENDUE DU REDRESSEMENT DU TRAFIC DE VINCI AUTOROUTES
* VINCI - TRAFIC DE VINCI AIRPORTS TOUJOURS FAIBLE DU FAIT DES RESTRICTIONS PERSISTANTES DANS CERTAINS PAYS
* VINCI - CA AU S1 EUR 22,61 MDS VERSUS EUR 18,49 MDS IL Y A UN AN
* VINCI - RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT AU S1 EUR 1,47 MD VERSUS EUR 118 MLNS IL Y A UN AN
* VINCI - PERSPECTIVES POUR VINCI ENERGIES ET VINCI CONSTRUCTION, LES PERSPECTIVES SONT RELEVÉES : HAUSSE DU CHIFFRE D'AFFAIRES ET DE LA MARGE OPÉRATIONNELLE1 PAR RAPPORT À 2019 POUR CHACUN DE CES PÔLES
* VINCI - PERSPECTIVES POUR CONCESSIONS : IL N'EST TOUJOURS PAS POSSIBLE À CE STADE D'ÉLABORER POUR VINCI AIRPORTS DES PRÉVISIONS DE TRAFIC FIABLES POUR LES PROCHAINS TRIMESTRES
* VINCI - RÉSULTAT NET PART DU GROUPE AU S1 EUR 682 MLNS VERSUS PERTE EUR 294 MLNS IL Y A UN AN
* VINCI - PERSPECTIVES POUR VINCI AUTOROUTES : IL PEUT ÊTRE ESCOMPTÉ UNE POURSUITE DU REDRESSEMENT DU TRAFIC, SI DE NOUVELLES MESURES DE RESTRICTION À LA CIRCULATION NE SONT PAS MISES EN PLACE EN FRANCE
* VINCI - RÉSULTATS PRÉVISIONNELS DE VINCI POUR 2021 NE PEUVENT DONC ÊTRE VALABLEMENT QUANTIFIÉS ET NE POURRONT RETROUVER, DÈS 2021, LEUR NIVEAU DE 2019
* VINCI - ACOMPTE SUR DIVIDENDE 2021 : 0,65 EURO PAR ACTION
* VINCI - LIQUIDITÉ TRÈS IMPORTANTE, DE 17,3 MILLIARDS D'EUROS AU 30 JUIN 2021
* VINCI - L'ENDETTEMENT FINANCIER NET CONSOLIDÉ S'ÉLÈVE À 18,6 MILLIARDS D'EUROS AU 30 JUIN 2021, EN DIMINUTION DE PLUS DE 3,5 MILLIARDS D'EUROS PAR RAPPORT AU 30 JUIN 2020
* VINCI - A FIN S1, LE CASH-FLOW LIBRE RESSORT À 381 MILLIONS D'EUROS, SUPÉRIEUR À CELUI DES DEUX PRÉCÉDENTS EXERCICES (-182 MILLIONS D'EUROS AU 1ER SEMESTRE 2020 ET 316 MILLIONS D'EUROS AU 1ER SEMESTRE 2019)
* VINCI - L'ENDETTEMENT FINANCIER NET CONSOLIDÉ S'ÉLÈVE À 18,6 MILLIARDS D'EUROS AU 30 JUIN 2021, EN DIMINUTION DE PLUS DE 3,5 MILLIARDS D'EUROS PAR RAPPORT AU 30 JUIN 2020
* VINCI - CARNET DE COMMANDES FIN S1 EUR 46,0 MDS VERSUS EUR 42.9 MDS IL Y A UN AN
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(Rédaction de Paris)
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