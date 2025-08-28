 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Vinci: les chiffres de trafic en Juillet 2025
information fournie par Cercle Finance 28/08/2025 à 18:17

(Zonebourse.com) - Le groupe annonce ses chiffres de trafic des réseaux interurbains de Vinci Autoroutes.

Le trafic des véhicules légers a affiché une hausse de 1,0 % en juillet et celui des poids lourds, en dépit d'un jour ouvré de moins qu'en juillet 2024, de +0,4 %.

Depuis le début de l'année, le trafic progresse (+2,0 %), tant pour les véhicules légers (+2,2 %) que pour les poids lourds (+0,5 % malgré deux jours ouvrés de moins qu'en 2024).

Pour le trafic passagers de Vinci Airports, il reste dynamique dans la quasi-totalité des plateformes du réseau. Au global, il augmente de 3,6 % en juillet.


