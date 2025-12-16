Vinci-Le trafic de Vinci Autoroutes recule de 3,4% en novembre 2025

Vinci SA SGEF.PA :
* TRAFICS DE VINCI AUTOROUTES ET DE VINCI AIRPORTS EN NOVEMBRE 2025
* TRAFIC NOVEMBRE VINCI AUTOROUTES: -3,4% SUR UN AN
* TRAFIC NOVEMBRE VINCI AÉROPORTS: +2,9% SUR UN AN
* EN NOVEMBRE, LE RECUL DU TRAFIC DE VINCI AUTOROUTES EST LA CONSÉQUENCE D'UN POSITIONNEMENT DES JOURS FÉRIÉS DIFFÉRENT DE CELUI DE L'ANNÉE DERNIÈRE
