Vinci-Le trafic autoroutes a reculé de 5,6% en août

Vinci SA SGEF.PA :

* TRAFICS DE VINCI AUTOROUTES ET DE VINCI AIRPORTS EN AOÛT 2026

* EN AOÛT, LE TRAFIC DES VÉHICULES LÉGERS A RECULÉ DE -6,2 %

* LE TRAFIC DES POIDS LOURDS PROGRESSE DE +2,4 % EN AOÛT

* TRAFIC VINCI AUTOROUTES À -5,6 % EN AOÛT

* TRAFIC VINCI AIRPORTS À -0,8 % EN AOÛT

Texte original nGNE9KB82n

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(Rédaction de Gdansk)