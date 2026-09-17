Vinci-Le trafic autoroutes a reculé de 5,6% en août

Vinci SA SGEF.PA :
* TRAFICS DE VINCI AUTOROUTES ET DE VINCI AIRPORTS EN AOÛT 2026
* EN AOÛT, LE TRAFIC DES VÉHICULES LÉGERS A RECULÉ DE -6,2 %
* LE TRAFIC DES POIDS LOURDS PROGRESSE DE +2,4 % EN AOÛT
* TRAFIC VINCI AUTOROUTES À -5,6 % EN AOÛT
* TRAFIC VINCI AIRPORTS À -0,8 % EN AOÛT
Texte original nGNE9KB82n
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(Rédaction de Gdansk)
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