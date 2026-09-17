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Vinci-Le trafic autoroutes a reculé de 5,6% en août
information fournie par Reuters 17/09/2026 à 18:11
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Vinci SA SGEF.PA :

* TRAFICS DE VINCI AUTOROUTES ET DE VINCI AIRPORTS EN AOÛT 2026

* EN AOÛT, LE TRAFIC DES VÉHICULES LÉGERS A RECULÉ DE -6,2 %

* LE TRAFIC DES POIDS LOURDS PROGRESSE DE +2,4 % EN AOÛT

* TRAFIC VINCI AUTOROUTES À -5,6 % EN AOÛT

* TRAFIC VINCI AIRPORTS À -0,8 % EN AOÛT

Texte original nGNE9KB82n

Pour plus de détails, cliquez sur SGEF.PA

(Rédaction de Gdansk)

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